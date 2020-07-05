У мережі показали, як Зеленський на одеському пляжі купався. ВІДЕО

Під час свого робочого візиту до Одеси президент Володимир Зеленський скористався можливістю і скупався спочатку в басейні одного з найдорожчих готелів міста, а потім і на пляжі Ланжерон.

Відео, на якому гарант в шортах та окулярах для плавання разом з охоронцями іде до моря, очевидці оприлюднили на YouTube.

Як пише "Думская", Зеленський вже традиційно зупинився у готельному комплексі "Немо" на березі моря. Президентський люкс площею 80 квадратних метрів з джакузі, панорамним видом на море тут коштує від 20 тисяч гривень.

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Нагадаємо, торік у липні Зеленський відпочивав на пляжі у компанії тоді ще голови ОП Андрієм Богданом.