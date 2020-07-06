Боляче дивитись: Седокова показала своє епічне падіння на зйомках кліпу. ВІДЕО

Співачка Ганна Седокова в буквальному сенсі слова вистраждала свій новий відеокліп, на пісню "Самолеты". На зйомках зірка дуже серйозно гепнулася на асфальт.

Їй вистачило мужності та гумору поділитися цим відео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Июл 2020 в 4:54 PDT

Вочевидь, винні в усьому високі підбори, на яких в одній зі сцен мусила бігти Аня.

Пізніше співачка виклала відео, на якому видно, як сильно вона забилася. Але зйомки кліпу не скасувала.

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