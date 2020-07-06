Боляче дивитись: Седокова показала своє епічне падіння на зйомках кліпу. ВІДЕО
Понеділок, 6 липня 2020, 16:27
Співачка Ганна Седокова в буквальному сенсі слова вистраждала свій новий відеокліп, на пісню "Самолеты". На зйомках зірка дуже серйозно гепнулася на асфальт.
Їй вистачило мужності та гумору поділитися цим відео в Instagram.
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Вочевидь, винні в усьому високі підбори, на яких в одній зі сцен мусила бігти Аня. Як сильно зірка забилася, чи постраждало обличчя - про наслідки прикрого інциденту вона поки не розказала.
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