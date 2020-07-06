Боляче дивитись: Седокова показала своє епічне падіння на зйомках кліпу. ВІДЕО
Співачка Ганна Седокова в буквальному сенсі слова вистраждала свій новий відеокліп, на пісню "Самолеты". На зйомках зірка дуже серйозно гепнулася на асфальт.
Їй вистачило мужності та гумору поділитися цим відео в Instagram.
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Вочевидь, винні в усьому високі підбори, на яких в одній зі сцен мусила бігти Аня.
Пізніше співачка виклала відео, на якому видно, як сильно вона забилася. Але зйомки кліпу не скасувала.
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Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнутся!!! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. ⠀ Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтоб они не волновались. ⠀ Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться. А давайте снимать! Меня это не остановит. Теперь точно все по правде. ⠀ Удивительно, как песни сбываются. В песне «Самолёты» есть слова про не дай мне упасть ... Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся. ⠀ И мы сняли сегодня. Невероятное видео. С невероятным режиссером @alinagerman И невероятнейшей командой настоящих единомышленников 🙏🏼 ⠀ Спасибо за Ваше беспокойство и письма. И слова. Пока я хромаю и не двигаю рукой. Но уверена, это временно. А наши «Самолёты» вечны ❤️
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