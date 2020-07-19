У бабиній сукні та тіарі: палац оприлюднив ФОТО з весілля принцеси Беатріс

31-річна принцеса Беатріс Йоркська, онука королеви Єлизавети 17-го липня вийшла заміж за італійського мільйонера Едоардо Мапеллі Моззі. Палац поділився офіційними світлинами з урочистої події, яку довелося провести в "камерному" форматі.

Як зазначили представники палацу, на церемонії були присутні лише найближчі родичі молодят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 18 Июл 2020 в 2:01 PDT

"На принцесі Беатріс вінтажна сукня від Norman Hartnell та діамантова тіара королеви Мері, і те, і інше належить Її Величності королеві. Ця тіара була на Її Величності у день її весілля в 1947-му", - говориться в офіційному Instagram королівської родини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 19 Июл 2020 в 7:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 20 Ноя 2019 в 1:57 PST

Нагадаємо, молодша сестра Беатріс, Євгенія два роки тому виходила заміж в іншій тіарі з колекції королеви. Подейкували, прикрасу зі смарагдом раніше хотіла надягти на своє весілля з Гаррі Меган Маркл, але Єлизавета ІІ їй відмовила.

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