У бабиній сукні та тіарі: палац оприлюднив ФОТО з весілля принцеси Беатріс
31-річна принцеса Беатріс Йоркська, онука королеви Єлизавети 17-го липня вийшла заміж за італійського мільйонера Едоардо Мапеллі Моззі. Палац поділився офіційними світлинами з урочистої події, яку довелося провести в "камерному" форматі.
Як зазначили представники палацу, на церемонії були присутні лише найближчі родичі молодят.
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"На принцесі Беатріс вінтажна сукня від Norman Hartnell та діамантова тіара королеви Мері, і те, і інше належить Її Величності королеві. Ця тіара була на Її Величності у день її весілля в 1947-му", - говориться в офіційному Instagram королівської родини.
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Нагадаємо, молодша сестра Беатріс, Євгенія два роки тому виходила заміж в іншій тіарі з колекції королеви. Подейкували, прикрасу зі смарагдом раніше хотіла надягти на своє весілля з Гаррі Меган Маркл, але Єлизавета ІІ їй відмовила.
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