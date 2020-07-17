Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля в присутності Єлизавети ІІ

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ, яка з березня береглася від коронавірусу в Віндзорському палаці та не бачилася навіть із рідними, вирішила, що вже досить.

І привід для виходу з ізоляції дуже святковий - весілля принцеси Беатріс.

31-річній онуці Її Величності довелося святкувати його таємно та в вузькому колі. Але вона нарешті побралася зі своїм коханим, італійським бізнесменом Едоардо Мапеллі Моззі. Пара повінчалася в Королівській каплиці всіх святих на території Роял-Лодж, оселі принца Ендрю.

Про це пише The Daily Mail.

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Принцеса Беатріс нарешті вийшла заміж фото з instagram

Побачити, як онука йде до вівтаря, приїхала і бабуня Єлизавета, і дідусь, 99-річний принц Філіп. Чи були на весіллі й інші родичі, наразі невідомо, адже офіційними фото королівська сім'я поки не ділилася.

Єлизавета ІІ та принц Філіп не пропустили весілля своєї онуки

Як зазначає видання, Беатріс та Едоардо просто не хочуть відвертати увагу від іншої важливої події цього дня. Адже 17-го липня королева особисто посвятила в лицарі капітана Тома Мура.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 17 Июл 2020 в 8:31 PDT

Це дідусь, який із нагоди свого 100-річчя під час локдауну пройшов сотню кіл із ходунками в своєму садку, щоби помогли зібрати кошти для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Його вчинок зворушив усю країну, і в результаті було зібрано десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Вшанувати колишнього вояка вирішила й Її Величність.

Нагадаємо, принцеса Беатріс мала вийти заміж у травні, але на заваді стала пандемія. Весілля думали перенести на 2021-й рік, але, схоже, голуб'ятам виявилося несила чекати.

Як відомо, 37-річний Едоардо - мультимільйонер, ще й син графа. Офіційно він одружився вперше, але має маленького сина від колишньої нареченої.

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