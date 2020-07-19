Тімберлейк і Біл стали батьками вдруге – ЗМІ

38-річна актриса Джессіка Біл і 39-річний музикант Джастін Тімберлейк стали батьками вдруге.

Про це ексклюзивно повідомляє DailyMail.com з посиланням на власні джерела з оточення пари.

Як зазначає видання, на початку цього тижня Біл народила хлопчика і зараз перебуває вдома разом з новонародженим малюком, чоловіком та старшим сином Сайлесом.

Реклама:

Видання припускає, що мати Біл, Кімберлі Конро Біл провела більшу частину минулого тижня з дочкою та онуком. За інформацією, якою начебто з журналістами поділився друг Кімберлі, жінка мала залишитися у доньки до неділі. Також цей друг підтвердив стать новонародженого маляти.

The Daily Mail звернулося по коментарі до представників Тімберлейка та Біл, але поки їх не отримало.

Видання наголошує, що Джастін і Джессіка не показувалися публічно з кінця березня. Відтоді родина начебто перебуває у своєму будинку у Біг Скай, штат Монтана.

В Instagram з березня не було жодного фото Біл нижче талії. Тоді актриса була приблизно на 4-му місяці вагітності.

Це фото з дня народження Біл 3-го березня, після нього актриса не показувалася у мережі у повний зріст

До речі, народження другого сина сталося через 8 місяців після того, як Тімберлейка заскочили у барі з колегою Алішею Вейнрайт. Подейкували, після скандалу пара звернулася до сімейного психолога.

Фото з Instagram