"Кайдаш" Цимбалюк покаже мову свого тіла у "Танцях з зірками"
22 липня 2020, 17:02
30-річний актор Тарас Цимбалюк, який зіграв головну роль у серіалі "Спіймати Кайдаша", погодився взяти участь у новому сезоні "Танців з зірками".
Артист прийняв естафету від Санти Дімопулос, яка так само вийде на паркет у цьому шоу.
"Я вважаю, що мова тіла - це щось глибоке, філософське. Тому для мене "Танці з зірками" - справжній виклик", - зізнався Тарас, який активно займається спортом і хвалиться м’язистим тілом в Instagram.
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До речі, одним із суперників Тараса у телетанцях буде співак Олег Винник.
Фото з Instagram
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