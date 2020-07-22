"Кайдаш" Цимбалюк покаже мову свого тіла у "Танцях з зірками"

30-річний актор Тарас Цимбалюк, який зіграв головну роль у серіалі "Спіймати Кайдаша", погодився взяти участь у новому сезоні "Танців з зірками".

Артист прийняв естафету від Санти Дімопулос, яка так само вийде на паркет у цьому шоу.

"Я вважаю, що мова тіла - це щось глибоке, філософське. Тому для мене "Танці з зірками" - справжній виклик", - зізнався Тарас, який активно займається спортом і хвалиться м’язистим тілом в Instagram.

Здоровань Тарас спробує себе на паркеті

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 21 Июл 2020 в 5:01 PDT

Доведеться Цимбалюку на якийсь час замінити тренажери на танці

До речі, одним із суперників Тараса у телетанцях буде співак Олег Винник.

Фото з Instagram