Дімопулос у ліжку похвалилася розтяжкою та оголосила, що йде на "Танці з зірками"

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос вирішила втілити дитячу мрію та прийняла запрошення своєї ексколеги Надії Мейхер взяти участь у шоу "Танці з зірками".

Про це Дімопулос повідомила у своєму Instagram, виклавши відеоролик у форматі TikTok.

"Колись дуже давно в дитинстві я обожнювала танцювати, та життя розставило інші пріоритети. Зараз, приймаючи виклик на участь у шоу, я ніби втілюю дитячу мрію повернутися на паркет в один з найщасливіших періодів мого життя", - зізналася Санта.

"Найбільше мене надихають та підтримують чоловiк і старший син. Коли вони дізнались про запрошення у шоу "Танці з зірками", одноголосно сказали, що треба спробувати – саме від них я отримала найбільшу підтримку", - зауважила Дімопулос.

Санта уже прийшла в форму після других пологів і готова танцювати

У свою чергу Санта передала естафету на участь у шоу акторові Тарасу Цимбалюку.

Нагадаємо, кілька днів тому про рішення піти на "Танці" повідомила Надія Мейхер.

Фото з Instagram