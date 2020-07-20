Дімопулос у ліжку похвалилася розтяжкою та оголосила, що йде на "Танці з зірками"
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос вирішила втілити дитячу мрію та прийняла запрошення своєї ексколеги Надії Мейхер взяти участь у шоу "Танці з зірками".
Про це Дімопулос повідомила у своєму Instagram, виклавши відеоролик у форматі TikTok.
"Колись дуже давно в дитинстві я обожнювала танцювати, та життя розставило інші пріоритети. Зараз, приймаючи виклик на участь у шоу, я ніби втілюю дитячу мрію повернутися на паркет в один з найщасливіших періодів мого життя", - зізналася Санта.
"Найбільше мене надихають та підтримують чоловiк і старший син. Коли вони дізнались про запрошення у шоу "Танці з зірками", одноголосно сказали, що треба спробувати – саме від них я отримала найбільшу підтримку", - зауважила Дімопулос.
У свою чергу Санта передала естафету на участь у шоу акторові Тарасу Цимбалюку.
Нагадаємо, кілька днів тому про рішення піти на "Танці" повідомила Надія Мейхер.
Фото з Instagram