Мілевський вийшов із самоізоляції після безсимптомного коронавірусу

21 липня 2020, 15:52

Білоруський футболіст Артем Мілевський повернувся на поле після двох тижнів самоізоляції через коронавірус.

У 35-річного спортсмена не було жодних симптомів хвороби, тому він навіть на самоізоляції активно займався спортом удома.

"Якщо чесно, я так і не зрозумів, у чому полягає ця хвороба. Дай Боже кожному, щоб всі так переносили, як я", - написав Мілевський в Instagram.

 
"Знову поруч, знову разом", - порадів своєму поверненню Міля
 
Артем хворів без симптомів, тому розважався, як міг
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Blancos 😂34🏆.,p.s cherez paru dnei novii vidos na kanale Milia!!🔜iz samoizoliacii🤝👌

Публикация от timi1010 (@timi1010) 16 Июл 2020 в 2:09 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мілевський захворів на коронавірус

41-річний актор помер від ускладнень коронавірусу після 95 днів у реанімації

Перша леді здолала коронавірус


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів