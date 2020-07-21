Мілевський вийшов із самоізоляції після безсимптомного коронавірусу

Білоруський футболіст Артем Мілевський повернувся на поле після двох тижнів самоізоляції через коронавірус.

У 35-річного спортсмена не було жодних симптомів хвороби, тому він навіть на самоізоляції активно займався спортом удома.

"Якщо чесно, я так і не зрозумів, у чому полягає ця хвороба. Дай Боже кожному, щоб всі так переносили, як я", - написав Мілевський в Instagram.

"Знову поруч, знову разом", - порадів своєму поверненню Міля

Артем хворів без симптомів, тому розважався, як міг

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