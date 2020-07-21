Мілевський вийшов із самоізоляції після безсимптомного коронавірусу
Вівторок, 21 липня 2020, 15:52
Білоруський футболіст Артем Мілевський повернувся на поле після двох тижнів самоізоляції через коронавірус.
У 35-річного спортсмена не було жодних симптомів хвороби, тому він навіть на самоізоляції активно займався спортом удома.
"Якщо чесно, я так і не зрозумів, у чому полягає ця хвороба. Дай Боже кожному, щоб всі так переносили, як я", - написав Мілевський в Instagram.
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Blancos 😂34🏆.,p.s cherez paru dnei novii vidos na kanale Milia!!🔜iz samoizoliacii🤝👌
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