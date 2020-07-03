Перша леді здолала коронавірус
3 липня 2020, 18:14
Дружина президента Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19.
3-го липня її виписали з лікарні, повідомляє Офіс президента.
"Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12-го червня першій леді діагностували коронавірус, а 16-го її госпіталізували з пневмонією.
Фото з Instagram
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