Кива на відпочинку у Хорватії засвітив 7-місячну доньку. ФОТО
Депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива не підтримав тренд цього літа #мандруйУкраїною та подався на відпочинок до Хорватії.
Там його підловили у яскравих шортах і з наймолодшою донькою на руках. Дівчинка, як відомо, народилася у грудні минулого року, але від кого – незрозуміло.
Фото депутата оприлюднила "Страна".
"Люди, я перебуваю в законній своїй відпустці у країні Хорватія, де зміцнюю своє богатирське здоров'я, дотримуюся режиму, правил поведінки і моралі. Готуюся до місцевих осінніх виборів, де будемо перемагати. Честь маю. Не сумуйте там без мене", - заявив Кива.
А в своєму Instagram депутат виклав відео того, як з розбігу стрибає у море, та займається у спортзалі, поки донечка спить.
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До речі, ще два роки тому Кива їздив відпочивати у компанії білявки Катерини, але вони вже давно не разом.
Нагадаємо, 42-річний любитель їсти руками та мацати себе у Раді виховує трьох дітей - старшу доньку Катерину, сина Георгія та молодшу дочку Марію.
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Фото"Страна" та з Instagram