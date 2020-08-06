Кива на відпочинку у Хорватії засвітив 7-місячну доньку. ФОТО

Депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива не підтримав тренд цього літа #мандруйУкраїною та подався на відпочинок до Хорватії.

Там його підловили у яскравих шортах і з наймолодшою донькою на руках. Дівчинка, як відомо, народилася у грудні минулого року, але від кого – незрозуміло.

Фото депутата оприлюднила "Страна".

Доньку Киви звуть Марією, але хто її мама - загадка

"Люди, я перебуваю в законній своїй відпустці у країні Хорватія, де зміцнюю своє богатирське здоров'я, дотримуюся режиму, правил поведінки і моралі. Готуюся до місцевих осінніх виборів, де будемо перемагати. Честь маю. Не сумуйте там без мене", - заявив Кива.

Багатодітний батько на відпочинку у Хорватії

А в своєму Instagram депутат виклав відео того, як з розбігу стрибає у море, та займається у спортзалі, поки донечка спить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Отпуск!) Публикация от Кива Илья (@kiva_ilya) 5 Авг 2020 в 2:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы команда!)✌️ Публикация от Кива Илья (@kiva_ilya) 6 Авг 2020 в 2:46 PDT

До речі, ще два роки тому Кива їздив відпочивати у компанії білявки Катерини, але вони вже давно не разом.

Нагадаємо, 42-річний любитель їсти руками та мацати себе у Раді виховує трьох дітей - старшу доньку Катерину, сина Георгія та молодшу дочку Марію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда твои дети рядом - это и есть счастье!!! Публикация от Кива Илья (@kiva_ilya) 10 Авг 2019 в 7:03 PDT

Фото"Страна" та з Instagram