"Великий хрусь": зірка "Спіймати Кайдаша" Тоня Хижняк отримала перелам ноги
Акторці Антоніні Хижняк, яка ще нещодавно радувала фанів своїм шпагатом, тепер на деякий час, на жаль, доведеться трохи пригальмувати зі спортом. 30-річна зірка "Спіймати Кайдаша" зламала ногу.
Про прикру та болісну пригоду Тоня повідомила в Instagram.
Актриса мужньо зняла відеоселфі у столичному травмопункті. Але розлучити "Мотрю" з улюбленою роботою не здатен жоден гіпс: на наступному відео вона вже на зйомках.
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Не понтів зараді, але буває всяке))) Мобільність обмежена, плани трохи змінюються, але з життя не випадаю, продовжую працювати і зберігати бадьорий дух))) Зате я знаю скільки прекрасних людей поруч, як важко втрачати самостійність і що таке «великий хрусь». Обідно, но не смєртєльно) Всім дякую, кому обіцяла зустрічі - вони відбудуться не дивлячись ні на що ))) буду тримати в курсі✌🏻✌🏻✌🏻 #антонінахижняк #капітанЧервона #слід #стб #spaceproduction #перелом
Нагадаємо, колега Хижняк за серіалом, Тарас Цимбалюк змагатиметься в новому сезоні "Танців з зірками".