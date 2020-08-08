"Великий хрусь": зірка "Спіймати Кайдаша" Тоня Хижняк отримала перелам ноги

Акторці Антоніні Хижняк, яка ще нещодавно радувала фанів своїм шпагатом, тепер на деякий час, на жаль, доведеться трохи пригальмувати зі спортом. 30-річна зірка "Спіймати Кайдаша" зламала ногу.

Про прикру та болісну пригоду Тоня повідомила в Instagram.

Актриса мужньо зняла відеоселфі у столичному травмопункті. Але розлучити "Мотрю" з улюбленою роботою не здатен жоден гіпс: на наступному відео вона вже на зйомках.

Нагадаємо, колега Хижняк за серіалом, Тарас Цимбалюк змагатиметься в новому сезоні "Танців з зірками".