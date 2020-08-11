"Плакала від щастя": Тарабарова розкрила стать своєї майбутньої дитини
Вівторок, 11 серпня 2020, 18:01
Вагітна співачка Світлана Тарабарова нарешті розкрила секрет і повідомила стать свого другого малюка. В зірки буде донька.
Про це Світлана написала в Instagram, поділившись фото зі своєї baby shower - вечірки "на честь майбутньої красуні".
"Так! В нас буде ДІВЧИНКА. Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя", - зізналася артистка.
Як відомо, в Тарабарової та її чоловіка Олексія є старший син Іван. Первістка пара народжувала разом.
Приєднуйтесь до дискусії