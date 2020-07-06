Вагітна Тарабарова в обтислому боді вшкварила "гарячі танці". ВІДЕО

Співачка Світлана Тарабарова, яка незабаром стане мамою вдруге і має вже чималий животик, продовжує фонтанувати енергією.

Вона зняла запальне відео для TikTok.

Як відомо, первісткові Свєти та її чоловіка Олексія, Іванкові в вересні будe 2 роки. Брат у нього народиться чи сестра, батьки вже знають, але тримають у секреті.

Нагадаємо, третю дитину скоро народить співачка Alyosha, в вона вже повідомила її стать.