Заряджається сонцем перед пологами: вагітна Тарабарова в купальнику показалася на заміському відпочинку

Співачка Світлана Тарабарова, яка вже дуже скоро стане двічі мамою, вирішила не гаяти часу та насолодитися літнім відпочинком.

Летіти кудись далеко артистка, зі зрозумілих причин, уже не ризикнула, але виїхала з родиною в один із комплексів відпочинку під Києвом.

І зробила там гарні фото в купальнику.

30-річна Світлана вже дуже скоро стане двічі мамою фото з instagram тарабарової

Нагадаємо, первістку Світлани та її чоловіка Олексія в вересні буде 2 роки. Братик народиться в маленького Івана чи сестричка, зірка поки тримає в секреті. Та, судячи з розмірів та положення її животика, чекати вже недовго.

Не море, звісно, але теж непогано

Як відомо, український шоубіз нині переживає невеличкий бейбі-бум. Готуються в черговий раз стати мамами співачка Alyosha та хореографка Ілона Гвоздьова. До слова, невгамовна Ілона, яка зараз перебуває на сьомому місяці, має намір взяти участь у новому сезоні "Танців із зірками" цієї осені. Вона стане партнеркою Дмитра Танковича.