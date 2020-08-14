Яbosh сваіх: Kozak System випустили пісню-маніфест на підтримку білорусів
П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:00
Рок-гурт KOZAK SYSTEM не зміг залишитися осторонь подій, що відбуваються у Білорусі.
За добу музиканти склали, записали та звели пісню, у якій не стримували себе.
Повна нецензурних слів композиція під назвою "Яbosh сваіх|Новий Маніфест" є гостросоціальним висловлюванням на тему протестів проти фальсифікацій на виборах президента Білорусі.
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