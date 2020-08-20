Зеленський у Запоріжжі заселфився з Міхалком та підставив огірочок під козацьку шаблю

Продуктивно та цікаво провів свою офіційну поїздку до Запоріжжя президент Володимир Зеленський.

Він не лише перевірив будівництво мосту, а й побував на Хортиці та зробив селфі з білоруським музикантом Сергієм Міхалком.

Причому гарант, вочевидь, так зрадів зустрічі з фронтменом "Ляпис 98", що запостив фото у свій Instagram аж о першій ночі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Воїни Світла! Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 19 Авг 2020 в 3:27 PDT

Міхалок теж запостив селфі з президентом і Ермаком, але набагато пізніше

А прессекретарка Юлія Мендель викалала відео того, як козаки Зеленському огірочок рубали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Як козаки Президента на Хортиці на хоробрість перевіряли 😀 Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 19 Авг 2020 в 12:46 PDT

Нагадаємо, днями президент присвоїв звання Героя України покійному музиканту Андрію Кузьменку.