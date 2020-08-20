Зеленський у Запоріжжі заселфився з Міхалком та підставив огірочок під козацьку шаблю
Четвер, 20 серпня 2020, 08:35
Продуктивно та цікаво провів свою офіційну поїздку до Запоріжжя президент Володимир Зеленський.
Він не лише перевірив будівництво мосту, а й побував на Хортиці та зробив селфі з білоруським музикантом Сергієм Міхалком.
Причому гарант, вочевидь, так зрадів зустрічі з фронтменом "Ляпис 98", що запостив фото у свій Instagram аж о першій ночі.
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А прессекретарка Юлія Мендель викалала відео того, як козаки Зеленському огірочок рубали.
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Нагадаємо, днями президент присвоїв звання Героя України покійному музиканту Андрію Кузьменку.
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