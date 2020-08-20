Остапчук у Стамбулі покликав нотаріуску заміж

Взаємним сюрпризом виявилася для Володимира Остапчука і його дівчини Крістіни Горняк поїздка до Стамбула.

Адже саму подорож організувала Крістіна, щоб потішити коханого, а він узяв і покликав її заміж.

Це сталося 19-го серпня, якраз у річницю знайомства пари.

"Крістіна - ідеальна жінка, вона робить мене кращим, вона надихає на творчість, вчинки, ідеї, привносить в наше життя позитивні емоції і романтику, - розказав Остапчук

"Я хотів зробити їй пропозицію красиво і по-особливому - вона заслуговує саме на це. І тому вирішив зробити це рівно о 19.00 (час, коли 19.08.2019 року ми познайомилися) на яхті посеред затоки, в світлі західного сонця", - додав він.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram She said “Yes” ❤️ Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 20 Авг 2020 в 1:33 PDT

Нагадаємо, у березні Остапчук офіційно розлучився з Оленою Войченко, від якої має сина і дочку.