Остапчук оголосив про розлучення з матір'ю своїх дітей та показався між жіночих ніг

Телеведучий Володимир Остапчук офіційно став холостяком. 6-го березня відбулося його розлучення з Оленою Войченко, від якої шоумен має 6-річну доньку та 2-річного сина.

Остапчук оголосив про це в Instagram, бажаючи "поставити крапку" в цій скандальній історії.

Володимир та Олена офіційно розлучилися

"Із колишньою дружиною ми розійшлися та живемо окремо з кінця серпня 2019-го року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене та обдумане рішення", - підкреслив 35-річний Володимир.

Із його слів, на розлучення в суді погодилися обидві сторони та апеляцій не подавали.

"Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не покину та займаюся їхнім вихованням, завжди буду для них батьком та опорою", - пообіцяв телеведучий.

Нагадаємо, за версією Олени, причиною розлучення після 15 років спільного життя стали зради Володимира. Також жінка заявляла, що шоумен погрожує їй відібрати дітей.

Як відомо, в Остапчука вже з'явилася нова пасія. Її він поки офіційно світові не представляє, зате інтригує фото та відео.

Фото з Instagram

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