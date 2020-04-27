Остапчук оголосив про розлучення з матір'ю своїх дітей та показався між жіночих ніг

Понеділок, 27 квітня 2020, 09:55

Телеведучий Володимир Остапчук офіційно став холостяком. 6-го березня відбулося його розлучення з Оленою Войченко, від якої шоумен має 6-річну доньку та 2-річного сина. 

Остапчук оголосив про це в Instagram, бажаючи "поставити крапку" в цій скандальній історії.

 
Володимир та Олена офіційно розлучилися

"Із колишньою дружиною ми розійшлися та живемо окремо з кінця серпня 2019-го року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене та обдумане рішення", - підкреслив 35-річний Володимир.

Із його слів, на розлучення в суді погодилися обидві сторони та апеляцій не подавали.

"Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не покину та займаюся їхнім вихованням, завжди буду для них батьком та опорою", - пообіцяв телеведучий.

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Ребятки, судя по вашим комментам под предыдущим постом и самым частым задаваемым мне вопросам в личку, я просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ: 1. С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение. 2. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством когда есть дети. 3. Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций. 4. Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой. ⠀ Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку. И не давать больше возможности спекулировать на этой теме. ⠀ Я разведён. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не состою в прошлых отношениях, и честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы. ⠀ Желаю всем любви, внутренней гармонии, добра и счастья. ⠀ Обнял 😘

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 26 Апр 2020 в 10:40 PDT

Нагадаємо, за версією Олени, причиною розлучення після 15 років спільного життя стали зради Володимира. Також жінка заявляла, що шоумен погрожує їй відібрати дітей.

Як відомо, в Остапчука вже з'явилася нова пасія. Її він поки офіційно світові не представляє, зате інтригує фото та відео.

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Sunday is a Leg Day ⠀ #гдерука #ногибоги #сделалоперацию #sunday #legday #challenge

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 26 Апр 2020 в 4:09 PDT

Фото з Instagram 

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