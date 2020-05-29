Ексдружина Остапчука: Він каже доньці, що в неї буде нова мама

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, Олена Войченко заявила, що вимушена пройти психологічну експертизу, на яку її колишній подав запит до опікунської служби.

Також Олена запевняє, що ексчоловік каже їхній доньці Емілії, що в неї незабаром буде нова мама. Сам Остапчук цю заяву заперечує.

"Змоги відмовитись немає, бо це офіційний запит, і я мушу це зробити. Звісно, я готова її (експертизу - ред.) пройти, Володимир це своє бажання озвучив ще на початку карантину", - сказала Войченко в інтерв’ю телеканалу "Україна".

"Досить давно він каже, що в Емілії з’явиться нова мама, з Еваном він ці моменти не обговорює. Каже, що нова мама буде кращою. Звісно, я протестую проти такої думки. Мабуть, Володимир хоче довести це за допомогою експертизи", – заявила Олена.

Зараз двоє дітей Остапчука проживають з мамою. Та у помешканні, де телеведучий оселився зі своєю новою дівчиною, нотаріусом Христиною, є кімната для його доньки і сина.

Утім, Войченко переконує, що не проти спілкування батька з дітьми.

"Я впевнена, що діти повинні спілкуватися з батьком. Питання лише в тому, яким чином це відбуватиметься. Потрібно зробити все, аби не травмувати дітей. Зараз позиція, що в них з’явиться нова краща мама – досить травматична. І я намагаюсь пояснити йому, що таким чином це робити не можна. Поки що мені це не вдається", – розповіла вона в ефірі "Ранку з Україною".

Олена та Володимир прожили разом 15 років

У свою чергу, Остапчук назвав слова Войченко "неприпустимою маніпуляцією". Про це пише "ГОРДОН".

"Слова Олени, що я нібито кажу Емілії, "що нова мама буде кращою", – наклеп, брехня, вигадка і нечесна маніпуляція, у яку вона вплітає наших дітей. Вважаю це неприпустимим! Це виходить за всякі межі!" – заявив він.

За словами Остапчука, фізичне і психічне здоров'я дітей для нього є пріоритетом.

"Тому такі думки мені й на думку не могли спасти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував. Мені залишається тільки здогадуватися, навіщо Олені поширювати неправдиву інформацію про мене. Я це можу назвати одним словом – наклеп. Вважаю, що мама в дітей тільки одна і вона для них найкраща! Крапка", – підсумував телеведучий.

Нагадаємо, тиждень тому Остапчук офіційно представив свою пасію Христину, з якою віднедавна разом живе. У квітні він розлучився з матір'ю своїх дітей - Оленою Войченко, яка звинувачувала його у численних зрадах.

Фото з Instagram

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