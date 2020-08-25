Міхалок і DziDzio похвалилися званнями Заслужених, а Положинський відмовився від ордена

У День Незалежності, 24-го серпня, президент Володимир Зеленський роздав чергову порцію державних звань і нагород.

Білоруський музикант Сергій Міхалок став Заслуженим артистом України, так само, як і лідер гурту DziDzio Михайло Хома. Обидва виконавці зраділи та похвалилися званнями на своїх сторінках у соцмережах.

А от музикант Олександр Положинський, якому президент дав орден "За заслуги" ІІІ ступеня, взяв і відмовився від такої "честі".

Міхалок тепер Заслужений в Україні і тішиться з цього

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися. Posted by Олександр Положинський on Monday, August 24, 2020

У коментарях до відео Положинського багато хто висловив повагу музиканту за позицію.

Нагадаємо, продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов гостро розкритикував концерт "Пісенна історія сучасної України".

Фото з соцмереж