Міхалок і DziDzio похвалилися званнями Заслужених, а Положинський відмовився від ордена
У День Незалежності, 24-го серпня, президент Володимир Зеленський роздав чергову порцію державних звань і нагород.
Білоруський музикант Сергій Міхалок став Заслуженим артистом України, так само, як і лідер гурту DziDzio Михайло Хома. Обидва виконавці зраділи та похвалилися званнями на своїх сторінках у соцмережах.
А от музикант Олександр Положинський, якому президент дав орден "За заслуги" ІІІ ступеня, взяв і відмовився від такої "честі".
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Дорогі друзі! Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас 💙💛. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання «Заслужений артист України». Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно !!! З Днем Незалежності !!! Слава Україні 🇺🇦!!!
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Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #владимирзеленский #зеленский #президент #заслуженныйартистукраины
Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися.Posted by Олександр Положинський on Monday, August 24, 2020
У коментарях до відео Положинського багато хто висловив повагу музиканту за позицію.
Нагадаємо, продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов гостро розкритикував концерт "Пісенна історія сучасної України".
Фото з соцмереж