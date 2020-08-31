Адель у ліфчику й обтислих штанцях засвітила тонку талію. ФОТО
Британська співачка Адель продовжує дивувати шанувальників своїми перетвореннями. Колись пухкенька артистка похизувалася стрункою фігуркою в Instagram.
Зірка засвітила сміливий лук, який приготувала для "The Notting Hill Carnival".
Як пише Variety, це фестиваль карибської культури в Британії, який в цьому році, зі зрозумілих причин, пройшов у онлайн-форматі. Співачка сфотографувалася в дворі свого дому в Беверлі-Хіллз. Як зазначає The Daily Mail, її вже встигли звинуватити в культурній апропріації - за зачіску та ліфчик у кольорах прапору Ямайки.
Нагадаємо, Адель колись говорила, що візьметься худнути лише тоді, коли зайві кіло заважатимуть її здоров'ю та сексуальному життю.
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