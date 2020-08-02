Худа та кучерява: фанати Адель ледве впізнали її на новому ФОТО

Британська співачка Адель, поставивши на паузу свою музичну кар'єру, щоби приділити увагу синові, тепер нечастно показується публіці. Але коли робить це, то незмінно зчиняє фурор.

Свіже фото 32-річної зірки в Instagram спантеличило фанів. Вони заледве впізнали свою улюбленицю, яка дуже схудла.

Так, це Адель фото з instagram

"Її неможливо впізнати... Мій мозок відмовляється визнавати, що це Адель... Хай спочатку ця людина заспіває і доведе, що вона - Адель, тоді я повірю", - пишуть коментатори.

Реклама:

Свій допис артистка присвятила колезі, співачці Бейонсе, назвавши її "королевою". Для фото Адель спеціально надягла кофтинку, схожу на вбрання Бей, та накрутила волосся. Такий захват співачки викликав новий візуальний альбом Бейонсе "Black Is King".

Як відомо, свого схуднення Адель не коментує. За припущеннями ЗМІ, зірка вже втратила понад 45 кілограмів завдяки дієті та спорту.

До слова, нагадаємо, Бейонсе з віком, навпаки, прийшла до прийняття себе з пишнішими формами, до добрішого ставлення до свого тіла. Тепер їй "ср*ти" на те, яким бажає бачити його суспільство.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Пляжна кралечка: Адель на відпочинку похизувалася стрункою фігуркою

Худезна Адель приголомшила появою в обтислому міні. ФОТО