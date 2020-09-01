UFW No Season: Монатік, Брежнєва та Міка Ньютон сходили на показ Фролова

Вівторок, 1 вересня 2020, 13:13

Незважаючи не пандемію коронавірусу, український Тиждень моди таки відбувся. Організатори вирішили підтримати дизайнерів і дали їм можливість презентувати нові колекції у рамках концепції безсезоння.

З 31 серпня по 4 вересня у столиці проходить UFW No Season у різних форматах – від традиційного до діджитальних.

"Інтеграція нових діджитал-форматів та інноваційних технологій в усі ланки індустрії відбулась. Модна індустрія у своєму розвитку пройшла черговий оберт спіралі і готова знову пишатися своїми чеснотами – ексклюзивністю, мистецькою цінністю, соціальною відповідальністю, технологічними інноваціями", - зауважила голова оргкомітету Тижня моди Ірина Данилевська.

Одним із перших свою колекцію представив дизайнер Іван Фролов. Подивитися на його couture-to-wear, сукні, костюми-трансформери і серію масок прийшли Віра Брежнєва, Діма Монатік з дружиною, Tayanna, Ірина Горова та інші селебріті.

 
Віра Брежнєва щось зачастила до Києва
 
Діма Монатік заради моди нарядився в ошатний костюм із вишивкою
 
Продюсерка Ірина Горова 
 
Міка Ньютон прилетіла з Америки та пішла на моду з подругою Тетяною Тереховою, а там уже і Tayanna зустрілася
 
У масках були лише королі головних уборів - Петро Ясинський з Русланом Багінським
 
Видавець Ірина Турбаєвська привела на моду вже дорослу доньку
 
Дизайнерка Ольна Альонова 
 
Tayanna зробила акцент на декольте та ніжках
 
Катерина Осадча з новими силами взялася за селебріті
 
Модель Наталія Гоций стала зіркою показу
 
Важко повірити, що колись Наталія страждала на анорексію і їла лише склянку малини на день
 
 
 
Іван Фролов в оточенні зіркових друзів 

Фото JetSetter.ua

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