UFW No Season: Монатік, Брежнєва та Міка Ньютон сходили на показ Фролова
Незважаючи не пандемію коронавірусу, український Тиждень моди таки відбувся. Організатори вирішили підтримати дизайнерів і дали їм можливість презентувати нові колекції у рамках концепції безсезоння.
З 31 серпня по 4 вересня у столиці проходить UFW No Season у різних форматах – від традиційного до діджитальних.
"Інтеграція нових діджитал-форматів та інноваційних технологій в усі ланки індустрії відбулась. Модна індустрія у своєму розвитку пройшла черговий оберт спіралі і готова знову пишатися своїми чеснотами – ексклюзивністю, мистецькою цінністю, соціальною відповідальністю, технологічними інноваціями", - зауважила голова оргкомітету Тижня моди Ірина Данилевська.
Одним із перших свою колекцію представив дизайнер Іван Фролов. Подивитися на його couture-to-wear, сукні, костюми-трансформери і серію масок прийшли Віра Брежнєва, Діма Монатік з дружиною, Tayanna, Ірина Горова та інші селебріті.
Фото JetSetter.ua