UFW No Season: Монатік, Брежнєва та Міка Ньютон сходили на показ Фролова

Незважаючи не пандемію коронавірусу, український Тиждень моди таки відбувся. Організатори вирішили підтримати дизайнерів і дали їм можливість презентувати нові колекції у рамках концепції безсезоння.

З 31 серпня по 4 вересня у столиці проходить UFW No Season у різних форматах – від традиційного до діджитальних.

"Інтеграція нових діджитал-форматів та інноваційних технологій в усі ланки індустрії відбулась. Модна індустрія у своєму розвитку пройшла черговий оберт спіралі і готова знову пишатися своїми чеснотами – ексклюзивністю, мистецькою цінністю, соціальною відповідальністю, технологічними інноваціями", - зауважила голова оргкомітету Тижня моди Ірина Данилевська.

Одним із перших свою колекцію представив дизайнер Іван Фролов. Подивитися на його couture-to-wear, сукні, костюми-трансформери і серію масок прийшли Віра Брежнєва, Діма Монатік з дружиною, Tayanna, Ірина Горова та інші селебріті.

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Віра Брежнєва щось зачастила до Києва

Діма Монатік заради моди нарядився в ошатний костюм із вишивкою

Продюсерка Ірина Горова

Міка Ньютон прилетіла з Америки та пішла на моду з подругою Тетяною Тереховою, а там уже і Tayanna зустрілася

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Дизайнерка Ольна Альонова

Tayanna зробила акцент на декольте та ніжках

Катерина Осадча з новими силами взялася за селебріті

Важко повірити, що колись Наталія страждала на анорексію і їла лише склянку малини на день

Іван Фролов в оточенні зіркових друзів

Фото JetSetter.ua