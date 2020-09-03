Ілон Маск VS Леся Нікітюк: зірка з лампочкою в роті стала героїнею мема

3 вересня 2020, 18:06

"Як тобі таке, Ілон Маск?", - це вже добряче заїжджене запитання тепер могла би задати винахідникові телеведуча Леся Нікітюк. Адже про неї створили шикарний мем.

Картинка дуже сподобалася самій Лесі, й вона поділилася нею в Instagram.

 
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Автор мема oligarhleopold

До слова, момент із Нікітюк та лампочкою був у серпневому випуску шоу "Хто зверху?" (дивитися з 1:09:50).


Нагадаємо, якось Леся побалакала з самим Джаредом Лето і сказала йому, що він "дурачок".


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