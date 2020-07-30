Млосна Нікітюк у купальнику вигнулася на тлі напівголого мужчини з пивом

Телеведуча Леся Нікітюк відвідала озеро Світязь та прикрасила й без того гарні тамтешні краєвиди собою в купальнику.

А додати світлині колориту поміг колега, водій програми "Le Маршрутка" Ігор.

Фото Нікітюк поділилася в Instagram, закликавши підписниць тегати своїх чоловіків, якщо вони їх так само фотобомблять.

А як минає ваше літо?

Нагадаємо, в Лесі з Ігорем чудовий творчий тандем: білявка товаришеві навіть свій купальник якось позичала.

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