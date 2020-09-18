"Пішов ти!": Семюел Л. Джексон вилаявся 15-ма мовами, зокрема українською. ВІДЕО

Американський актор Семюел Л. Джексон влаштував у мережі оригінальний лінгвістичний перформенс: він вилаявся на камеру п'ятнадцятьма мовами, зокрема суахілі, в'єтнамською та українською.

"Пішов ти!", - вимовив 71-річний актор.

Семюел Л. Джексон тепер уміє трішки лаятися солов'їною

Ця витівка стала результатом угоди, яку уклав зі своїми шанувальниками Джексон іще в вересні. Умова актора була такою: 2,5 тисячі підписників мали перейти за посиланням та зареєструватися на участь у голосуванні на виборах президента Сполучених Штатів. Інтернет-користувачі це зробили, тож актор теж чесно виконав свою частину домовленості.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Samuel L Jackson (@samuelljackson) 15 Вер 2020 р. о 3:14 PDT

Нагадаємо, Семюел - палкий противник президента Дональда Трампа. Коли той переміг на минулих виборах, актор навіть погрожував емігрувати до Південної Африки.