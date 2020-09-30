Корольова про кризу середнього віку: Чоловікам простіше - на лівачок сходив і ніби виправив ситуацію

Співачка Наташа Корольова вважає, що проблеми в шлюбі мають спонукати дружину зібратися та стати кращою.

47-річна зірка, котру зрадив її чоловік, стриптизер Тарзан, взялася повчати жінок, як давати раду кризі середнього віку.

Наташа не стала напряму коментувати амурні походеньки Сергія Глушка, але натякнула на ймовірну причину зрад. Про це вона поговорила в програмі "Почти серьезно".

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"Чоловіки йдуть до молодих саме в цей період, бо не завжди твій супутник поділяє з тобою ці відчуття. Тому що буває, що це в тебе стан, а чоловік на підйомі, в нього, навпаки, тестік (тестостерон) зашкалює, йому кортить вогню. Або буває по-іншому, навпаки: чоловік вже пішов із великого сексу, в нього пиво, футбол, і більше вже нічого не хочеться. А вона в'яне", - поділилася співачка.

"Розумієте, це чоловікам легше - на лівачок сходив і наче виправив ситуацію. А жінки - ні, вони все-таки сімейні, надто ті, хто давно живе разом, і є домашнє вогнище, і діти", - зазначила вона.

Винен не хтивий Тарзан, а криза середнього віку

Але, на щастя, Корольова точно знає, що треба робити.

"Ось у цей момент ви просто повинні себе зібрати. Викинути старий гардероб, купити щось нове. Тобто примусити себе. Це дуже важливо", - закликала вона.

Пара одружена вже 16 років фото з instagram тарзана

Нагадаємо, Тарзан стверджує, що двоє дівчат одурманили його "речовинами", тому він і зрадив свою кохану. Зіркове подружжя звинувачує коханку стриптизера, Анастасію Шульженко, в крадіжці прикрас Корольової.