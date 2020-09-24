Зраджена чоловіком Корольова: Кожна сім'я проходить через кризу

Схоже, російський стриптизер Тарзан, який зрадив свою дружину Наташу Корольову та втрапив у ганебний скандал, відбудеться легким переляком. 47-річна зірка не має наміру розлучатися.

На це вказує допис у її Instagram.

"Кожна сім'я проходить через кризу, з якої одні сім'ї виходять перетвореними, з новими правилами та оновленою структурою сімейних ролей, а інші втрачають все те невелике, чим володіли!", - зазначила Наташа.

Реклама:

"В японській мові слово "криза" складається з двох ієрогліфів, один перекладається "руйнування", другий - "шанс". Руйнування дає нам новий шанс!", - наголосила вона.

Цікаво, що в цьому самому дописі Корольова вирішила анонсувати свою нову пісню. Це обурило деяких підписників зірки, які навіть запідозрили, що вся ця історія з походеньками Тарзана була організована заради піару.

Нагадаємо, 50-річний стриптизер заявив, що двоє дівчат за допомогою "цілого набору всяких речовин" одурманили його та схилили до сексу, а ще поцупили прикраси його дружини.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Корольова у вельоні та під Винника повторила весілля зі своїм "сладусиком"

"Психанула": голодупа Корольова зробила стійку на руках. ФОТО