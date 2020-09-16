"Я в свої 50 років є мужиком на 200%": Тарзан зізнався, що зрадив Корольову

Російський стриптизер Тарзан, він же Сергій Глушко зізнався, що зрадив свою дружину, співачку Наташу Корольову. Відеозаяву, сповнену праведного гніву на адресу юних "сутностей", які його звабили, 50-річний ловелас розмістив у Instagram - а потім чомусь видалив.

Розповісти правду (або, принаймні, свою версію правди) про те, що сталося, Тарзана змусив галас у ЗМІ. Адже наслідками його походеньок буцімто стали крадіжка дорогих прикрас 47-річної Наташі, а ще вагітність коханки, такої собі Анастасії Шульженко.

Чоловік Наташі Корольової зізнався в подружній зраді, але потім чомусь видалив відео. Та Інтернет пам'ятає все...

"На тлі того бруду, який ллється на мене та, головне, на мою дружину, я змушений офіційно оголосити: відбувся інцидент, я зрадив свою дружину", - заявив Сергій.

Пояснює він свій вчинок дуже просто, мовляв, "я в свої 50 років є мужиком на 200%". Зі слів Тарзана, він повівся на спокусу "внаслідок свого сексизму, без жодного кохання". Кохання ж у нього лише одне - це Наташа, лише перед якою та перед Богом він відповідатиме за скоєне.

"Мужик на 200%" для переконливості запостив у Instagram архівне романтичне фото з дружиною

Більшу частину провини Глушко покладає на дівуль, які його "розвели" та "склеїли".

"...Мали цілий набір усяких речовин, котрі ввели мене в стан повного неадеквату, і відбулося те, що відбулося", - запевнив він.

Зі слів Тарзана, дівчата зняли пікантний компромат на нього та злили його пресі. "Сутностям" потрібні не гроші, а хайп.

"Я не розумію, як у 20 з чимось років можна складатися з одного лайна... Знаючи, що ти робиш, таку підставу ти робиш, знаючи, що за цим слідуватиме... Як ця людина, якщо вона людина, хто її народив, житиме потім на цій Землі, я не знаю... Я не суддя їй. Бог тебе покарає...", - пообіцяв стриптизер.

"Люба, це не я, це все речовини!"

Стриптизер наголосив, що жодна з дівчат не може, як стверджує, бути від нього вагітна, оскільки він такого "не допускав".

"Ви нігтя моєї дружини не варті, нігтя не варті! І те, що тебе трахнув Тарзан - це найбільше досягнення в твоєму житті!", - грізно викрикнув Сергій на камеру.

Чоловік зазначив, що за фактом крадіжки заведено карну справу, і дівчата "відповідатимуть по повні помідори". Також Тарзан вирішив застерегти інших чоловіків. Він закликав їх - ні, не бути вірними своїм дружинам - бути обережними та не піддаватися шахрайкам.

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Як пише "Комсомольская правда", про те, що вона мала не єдиноразові, а тривалі інтимні стосунки з Тарзаном, і чекає від нього дитину, заявила сама Шульженко.

28-річна актриса, яка приїхала підкорювати Москву з Краснодарa, стверджує, що звинувачення в крадіжці - це помста зрадженої Корольової. Як доказ своїх слів Настя передала пресі своє листування з "Сергієм Глушком".

Також вона записала відео для Instagram, де ледь стримує сльози.

"Я боюся за своє життя та за життя своїх близьких. Це незаконне звинувачення в тому, чого я не скоювала", - наголосила дівчина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko) 14 Вер 2020 р. о 11:00 PDT

Є у фотоблозі Шульженко і фото з Глушком. Як написала дівчина в лютому 2019-го року, вона вперше в житті сходила на чоловічий стриптиз, де "секс-символ її усвідомленої юності", тобто Тарзан, витяг її на сцену.

Як відомо, Тарзан та Корольова одружені вже 17 років. Стриптизер присягався, що свою Наташу не зраджує, бо "совістний". До того ж, дружина одразу би здогадалася.

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