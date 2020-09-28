"Хвороба настигла зненацька": Винник та Шоптенко заразилися COVID-19

Співак Олег Винник та його партнерка у "Танцях з зірками" Олена Шоптенко повідомили, що захворіли на COVID-19. Саме підступна недуга завадила парі вийти на паркет у черговому прямому етері телешоу.

"Друзі, дякую усім за вашу щиру любов та підтримку! На жаль, через COVID-19 ми з Оленою Шоптенко не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви на нас чекали, і дякуємо за те що віддали за нас свої голоси 💙💛❤ Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося. Бережіть себе і будьте здорові!", - написав "повелитель вовчиць" у своєму Instagram.

Олег та Олена захворіли на коронавірус фото з instagram винника

У своєму відеозверненні Олег розказав, що КТ показала в нього двобічну пневмонію.

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"Більше 10-15 хвилин я стояти не можу, немає сили...", - зазначив артист.

Шоптенко ж, яку, з її слів, мучить сильний кашель, поділилася фото себе "на лікарняному" та навіть пожартувала.

"Коли я кричала, що нічого не хочу, а хочу поні та бути принцесою, я не таку корону мала на увазі", - зізналася хореографка.

фото з instagram шоптенко

"Але це не жарти! Бережіть себе, будь ласка! Спасибі вам за всі ваші повідомлення. Ваша підтримка краща за будь-які ліки!", - запевнила вона.

Нагадаємо, Олег із Оленою - не перші учасники цьогорічного сезону "Танців з зірками", кого намагався вибити з сідла капосний коронавірус. Уже перехворіли - не перестаючи танцювати - Ольга Фреймут зі своїм партнером, а також Дар'я Петрожицька.

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