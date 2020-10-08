2 хвилини 3 секунди: муха на голові віцепрезидента США Пенса стала зіркою дебатів
На теледебати між американським віцепрезидентом Майком Пенсом та сенаторкою Камалою Гарріс завітала непрохана гостя - і підірвала мережу.
Це була муха, яка всілася на голову 61-річного політика та лишалася там упродовж 2 хвилин 3 секунд.
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Звісно ж, цей момент став "вірусним". Від відомої пісні гурту The Offspring "Pretty Fly (For a White Guy)" до натяків на те, що саме найбільше приваблює мух - Інтернет заполонили приколи.
the fly knew it's 2 minute limit pic.twitter.com/eNwQrxxscy— Danielle 🏳️🌈 (@DanielleForPA) October 8, 2020
Від жарту про муху не втримався навіть кандидат у президенти Джо Байден.
"Внесіть 5 доларів, щоби ця кампанія злетіла вгору", - написав він, запостивши в Twitter фото себе з мухобійкою.
Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020
"Вибори пролітають мухою. Обов'язково сплануйте, щоби проголосувати", - принагідно нагадала в своєму мікроблозі спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
"У цьому нема провини Пенса, але ця муха стала головною історією вечора", - зазначив колумніст Los Angeles Times Гаррі Літман.
Нагадаємо, мережу регулярно смішить чинний президент США Дональд Трамп - то своїми рухами, то зачіскою, то ще якимись конфузами, що потрапляють на камеру.
Фото та відео з соцмереж