2 хвилини 3 секунди: муха на голові віцепрезидента США Пенса стала зіркою дебатів

На теледебати між американським віцепрезидентом Майком Пенсом та сенаторкою Камалою Гарріс завітала непрохана гостя - і підірвала мережу.

Це була муха, яка всілася на голову 61-річного політика та лишалася там упродовж 2 хвилин 3 секунд.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений La Stampa (@la_stampa) 8 Жов 2020 р. о 12:13 PDT

Звісно ж, цей момент став "вірусним". Від відомої пісні гурту The Offspring "Pretty Fly (For a White Guy)" до натяків на те, що саме найбільше приваблює мух - Інтернет заполонили приколи.

the fly knew it's 2 minute limit pic.twitter.com/eNwQrxxscy — Danielle 🏳️‍🌈 (@DanielleForPA) October 8, 2020

Від жарту про муху не втримався навіть кандидат у президенти Джо Байден.

"Внесіть 5 доларів, щоби ця кампанія злетіла вгору", - написав він, запостивши в Twitter фото себе з мухобійкою.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

"Вибори пролітають мухою. Обов'язково сплануйте, щоби проголосувати", - принагідно нагадала в своєму мікроблозі спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

"У цьому нема провини Пенса, але ця муха стала головною історією вечора", - зазначив колумніст Los Angeles Times Гаррі Літман.

"Я просто не більше могла стояти там і слухати його брехні"

"Голосую за муху"

"Муха керує ним, як чортів Ремі в мультику "Рататуй"

"Волосся Пенса, біле, наче Нарнія, весь цей час виконувало роль чехівської рушниці... чудова декорація для Мухи"

"Я нікуди не піду, доки Пенс по-справжньому не відповість на одне з цих питань"

"Божечки, муха вирішує, хто програє на виборах"

Нагадаємо, мережу регулярно смішить чинний президент США Дональд Трамп - то своїми рухами, то зачіскою, то ще якимись конфузами, що потрапляють на камеру.

Фото та відео з соцмереж