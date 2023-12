2 хвилини 3 секунди: муха на голові віцепрезидента США Пенса стала зіркою дебатів

На теледебати між американським віцепрезидентом Майком Пенсом та сенаторкою Камалою Гарріс завітала непрохана гостя - і підірвала мережу.

Це була муха, яка всілася на голову 61-річного політика та лишалася там упродовж 2 хвилин 3 секунд.

Звісно ж, цей момент став "вірусним". Від відомої пісні гурту The Offspring "Pretty Fly (For a White Guy)" до натяків на те, що саме найбільше приваблює мух - Інтернет заполонили приколи.

the fly knew it's 2 minute limit pic.twitter.com/eNwQrxxscy

Від жарту про муху не втримався навіть кандидат у президенти Джо Байден.

"Внесіть 5 доларів, щоби ця кампанія злетіла вгору", - написав він, запостивши в Twitter фото себе з мухобійкою.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV