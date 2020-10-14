Любити і поважати: Джамала зі своїми хлопцями привітала захисників

"У часи, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе та свою сім‘ю?", - запитала в Instagram співачка Джамала 14-го жовтня у День захисника України.

"Любити. Поважати. Дотримуватись правил та кордонів. Пробачати. Та захищати свою родину, свій дім, свою країну!", - відповіла Джа сама собі і показала трьох головних захисників свого життя – чоловіка та двох синочків.

Джамала та три її захисника: Бекір, Емір та Селім

"З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки! Здоров‘я, миру, розуміння! Любити і захищати!", - привітала артистка.

Співачку точно є кому захищати

Нагадаємо, 19-го червня 36-річна Джамала стала мамою вдруге.

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