"На очах виростає людина": Джамала зворушила ніжним дописом та серією ФОТО з синами
Співачка Джамала зізналася, що лише коли сама стала мамою, зрозуміла, чому люди святкують не лише роки, а й місяці своїх крихіток. Те, як стрімко змінюється дитина, артистка порівняла із тим, як розкривається квітка.
Про це Джа написала в Instagram та поділилася серією ніжних світлин із чоловіком та синами, Еміром-Рахманом та Селімом-Гіраєм. Молодшому хлопчику якраз виповнилося 2 місяці.
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Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.» ⠀ А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек... ⠀ Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок 🌸 Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие ❤️ Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. ⠀ Сегодня празднуем два! ❤️ ⠀ Ph. @karpiy ⠀ #Maşallah
Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, що найскладніша для неї річ у материнстві - це грудне вигодовування.
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