"На очах виростає людина": Джамала зворушила ніжним дописом та серією ФОТО з синами

Співачка Джамала зізналася, що лише коли сама стала мамою, зрозуміла, чому люди святкують не лише роки, а й місяці своїх крихіток. Те, як стрімко змінюється дитина, артистка порівняла із тим, як розкривається квітка.

Про це Джа написала в Instagram та поділилася серією ніжних світлин із чоловіком та синами, Еміром-Рахманом та Селімом-Гіраєм. Молодшому хлопчику якраз виповнилося 2 місяці.

Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, що найскладніша для неї річ у материнстві - це грудне вигодовування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 17 Сер 2020 р. о 11:08 PDT

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