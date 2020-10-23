Влад Яма вперше показав обличчя 4-річного сина. ФОТО

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 09:34

Чотири роки хореограф і шоумен Влад Яма з дружиною Ліліаною приховували свого сина Леона від загалу. І ось нарешті наважилися показати у мережы обличчя хлопця.

У своєму Instagram танцівник виклав сімейний портрет та підписав його коротко "Мої".

 
Ще у 2016-му році Влад і Ліліана стали подружжям та батьками 

Як відомо, вперше Влад зізнався, що має сина, вже коли Леону було 15 місяців. Тоді ж хореограф повідомив і про шлюб.

Потім Яма казав, що має наміри приховувати сина до 17 років

 
Ще у вересні Влад приховував личко сина під окулярами 

Нагадаємо, нещодавно Яма зізнався, чому кілька років боявся одружуватися

Фото з Instagram

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