Влад Яма вперше показав обличчя 4-річного сина. ФОТО

Чотири роки хореограф і шоумен Влад Яма з дружиною Ліліаною приховували свого сина Леона від загалу. І ось нарешті наважилися показати у мережы обличчя хлопця.

У своєму Instagram танцівник виклав сімейний портрет та підписав його коротко "Мої".

Ще у 2016-му році Влад і Ліліана стали подружжям та батьками

Як відомо, вперше Влад зізнався, що має сина, вже коли Леону було 15 місяців. Тоді ж хореограф повідомив і про шлюб.

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Потім Яма казав, що має наміри приховувати сина до 17 років.

Ще у вересні Влад приховував личко сина під окулярами

Нагадаємо, нещодавно Яма зізнався, чому кілька років боявся одружуватися.

Фото з Instagram