Фокіна зажадала, щоби ЗМІ не називали її діда дідом

Співачка Маша Фокіна обурилася через публікацію в ЗМІ, де мова ішла про її дідуся, експрем’єра Вітольда Фокіна.

Жінку зачепило як слово "дід", так і фраза "звільнений із тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі".

Своє гнівне звернення до журналістів Маша розмістила в Facebook.

Як відомо, офіційний сайт Офісу президента України 30-го вересня повідомив, що "Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації".

За день до того на засіданні ВР експрем’єр заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Нагадаємо, зі слів Фокіної, до ТКГ дідусь потрапив за її сприяння. Онука познайомила його з Андрієм Єрмаком - "Андрюшею" для Маші, головою Офіса президента - для решти.

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