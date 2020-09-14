"Андрюші була потрібна допомога": Фокіна заявила, що це вона познайомила свого дідуся з Єрмаком

Співачка Маша Фокіна заявила, що це завдяки їй її дідусь, експрем’єр Вітольд Фокін увійшов до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Бо саме вона познайомила діда з другом свого дитинства Андрієм Єрмаком, який нині є головою Офіса президента.

Про це Фокіна розказала Катерині Осадчій у "Світському житті".

"Ви знаєте, я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (питанням Донбасу в ТКГ – ред..)", - розказала 34-річна Маша.

Фото з дідусем у Маші в Instagram багато. До речі, у далекому 2012-му Фокіна хизувалася в мережі фотографіями вбитих на полюванні тварин і казала, що потяг до мисливства у неї від діда

Маша зауважила, що дідусь не знав про її дружбу з Єрмаком.

"Він не знав, що Андрій Єрмак - це мій хороший друг дитинства. І Андрюші якраз потрібна була допомога із ситуацією", - сказала вона.

У своїй бурхливій молодості Маша дружила з багатьма селебріті, але от у дружбі з Єрмаком помічена не була

"Він (дідусь – ред..) не любить пресу, але вони знайшли спільну мову із Андрюшею, Андрієм Борисовичем, як вони можуть закінчити цю війну", - заявила Фокіна.

Вона також додала, що дружить із Єрмаком із 18 років.

"Бачимось досить часто, навіть зараз", – запевнила Фокіна.

Це фото з дня народження Маші у 2012 році. Судячи з коментарів Єрмака, вони дійсно доволі близькі друзі

Нагадаємо, Фокіна з чоловіком і сином повернулася з Маямі до Києва з початком карантина. Зараз Маша готує нову пісню та активно повертається до світського життя столиці.

У 2018-му Фокіна вийшла заміж за такого собі Геннадія Шпілера, з яким до цього кілька років була у стосунках.

Останній кліп співачки вийшов ще у 2016-му році. А еротичні фотосесії Маші обговорювали ще у 2008-му році.

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