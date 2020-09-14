Пірсинг в інтимному місці, кліп про бімер та колекція взуття: 10 цікавих фактів про Машу Фокіну

Ім’я Маші Фокіної любителям таблоідів і світських хронік відомо уже понад 10 років. Але тільки зараз вона очолило гугл-тренди в українській мережі.

Цей інтерес до персони 34-річної онуки експрем’єра Вітольда Фокіна виник після того, як вона заявила, що познайомила дідуся з головою ОП Андрієм Єрмаком.

ТаблоID писав про Машу ще тоді, коли про президентство Володимира Зеленського ніхто не міг навіть подумати, а про Андрія Єрмака взагалі не чули. Тож ми вирішили нагадати кілька цікавих фактів з життя співачки.

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1. Займалася вокалом у консерваторії.



Ще на самому початку своєї "кар’єри" Маша Фокіна, кажуть, займалася професійним вокалом у консерваторії. Принаймні так писали на її фан-сайті. Так, вам не здалося, у Маші був фан-сайт!

А ще Маша навчалася в одному з найкрутіших київських ліцеїв "Лідер". І з семи років брала участь у всіх дитячих заходах. У цей час її дідусь саме працював у Кабміні.

Так Фокіна виглядала на початку своєї кар'єри. Фото з її фан-сайту

"Вся її творчість доводить одне: вона - не штучно створений проєкт". Вона самостійна, гламурна. Вона схожа на кішку, яка гуляє сама по собі. У ній є таємниця, яка притягує. Вона завжди знала, що співатиме на сцені", - йдеться на фан-сайті Фокіної.

Це Маша з мамою Мариною

А це з татом Ігорем

І ще феєричне звідти ж: "Маша вважає, що популярність треба заробляти не епатажними витівками, а вокальними даними і наполегливою працею. У неї грецьке коріння, і природно, що вона обожнює Грецію. Захоплення Маші - це фітнес. Коли у неї випадає вільна хвилинка, вона дуже любить, зустрівшись з друзями в ресторані, поспілкуватися по душах. Її мрія - це досягнення гармонії. А більш практичні плани - це досягнення поставлених цілей в роботі і щасливе особисте життя".

Не знаємо, як із гармонією, а з особистим життям у Маші наче все ок

2. Продюсером Маші був Дмитро Клімашенко.

А першу пісню вона записала у 2003-му році зі своїм тезкою – Євгеном Фокіним та його бойзбендом "4 kings".

3. Кобзон збирався просувати її на російську естраду.

Уже покійний Йосип Кобзон у 2007-му казав, що у Маші приємний голос та розумні очі, і збирався помагати просувати її на російському поп-ринку. Але, як бачимо, не склалося.

Кобзон розгледів у Маші розумні очі

4. Якось на одній з вечірок засвітила груди.

Ну, з ким не буває.

5. У 22 роки знялася в еротичній фотосесії без відома батьків і продюсера.

Тепер еротичні фото Маша просто викладає у своєму Instagram

6. Має пірсинг в інтимному місці.

Маша проколола собі інтимне місце ще у 2008-му. Щоправда, яке саме – не повідомила. Лише заявила, що інтимне місце у кожного своє.

7. Має пісню в стилі німецького порно та кліп про бімер.

8. Любила полювання.

У далекому 2012-му Маша взяла і виклала фото убитого на полюванні кабана. Та ще й заявила, що потяг до мисливства у неї від дідуся.

9. У 27 років зламала ногу у трьох місцях через високі підбори.

Маша просто обіймалася з подругою у свій день народження та разом із нею впала з підборів.

А ще Фокіна у 2013-му мала колекцію взуття, у якій було близько 100 пар загальною вартістю 30-40 тисяч доларів.

Любов до підборів у Фокіної не зникла

10. Повертається в музику.

Ще перед початком карантину Фокіна з чоловіком і сином повернулися до Києва з Маямі, де жили останні кілька років. І тепер Маша вирішила не лише взяти на себе політичну місію, а й нагадати шоубізнесу про свої таланти. Судячи з фото та відео у її Instagram, вона готує нову пісню та все частіше з'являється на світських заходах.

Подивимось, чи нова пісня Маші зможе переплюнити славу її хіта про парнішу

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