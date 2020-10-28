Перемога "позашлюбної принцеси": 52-річну доньку Альберта ІІ офіційно прийняла королівська сім'я Бельгії

Здається, в багаторічній скандальній історії навколо позашлюбної доньки тепер уже колишнього короля Бельгії Альберта ІІ настав хеппі-енд.

86-річний ексмонарх та 52-річна художниця Дельфін Боель, яка тепер офіційно носить титул принцеси, зустрілися особисто та офіційно примирилися.

Зустріч батька та доньки відбулася в палаці Бельведер, офіційній резиденції королівської родини. Була на ній присутня й зраджена дружина Альберта, 83-річна Паола.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Royal Watcher Diary (@royalwatcherdiary) 27 Жов 2020 р. о 9:23 PDT

У спільному зверненні возз'єднана родина повідомила, що це "новий розділ, сповнений емоцій, вмиротворення, розуміння та надії". Про це пише People з посиланням на De Standaard.

"Після потрясінь, страждань та ран настав час для прощення, зцілення та примирення. Разом ми вирішили піти цим новим шляхом. Для цього знадобляться терпіння та зусилля, але ми на це налаштовані. Це перші кроки на шляху, який ми пройдемо в мирі", - запевнили Альберт, Паола та Дельфін.

На початку ж місяця сестру-принцесу вдостоїв аудієнції в палаці її брат, 60-річний чинний король Бельгії Філіп.

Принцеса Дельфін та король Філіп. Сестра і брат надолужують згаяне за багато років

"Це була тепла зустріч. Тривала та особлива розмова дала нам нагоду познайомитися одне з одним. Ми поговорили про наші життя та спільні інтереси. Цей зв'язок продовжить розвиватися в родинному контексті", - запевнили вони.