Любовні ігри престолів: 85-річний колишній король Бельгії визнав свою позашлюбну доньку

У багаторічній скандальній історії та судовій війні поставлено крапку. Колишній король Бельгії Альберт ІІ офіційно визнав, що зраджував свою дружину, королеву Паолу, і що від його роману з заміжньою аристократкою народилася дочка.

Це художниця Дельфін Боель, якій зараз 51 рік. Чи здобуває вона тепер автоматично титул принцеси, поки незрозуміло. Але точно зможе колись претендувати на кусень спадку колишнього короля.

Дельфін Боель офіційно визнали дочкою колишнього короля Бельгії та сестрою чинного

Крапки над "і" в цій історії розставив тест ДНК, із результатами якого ексмонарх уже не міг сперечатися. Як висловилися адвокати Альберта ІІ, він вирішив "із честю та гідністю покласти край цьому складному процесу", пише NY Times.

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Останнє засідання у цій справі відбудеться в Апеляційному суді Брюсселя у червні.

Весілля Альберта ІІ та Паоли

За словами адвоката Боель, його клієнтка відчула полегшення. Вона сподівається, що тепер настане кінець "соціальній ізоляції", яку вона відчувала, і що її дітям уже не доведеться нести цей тягар. Юрист підкреслив, що Дельфін діяла не з меркантильних міркувань.

Водночас Боель боляче вражена "холодністю" заяви Альберта ІІ. Вона не покладає великих надій на те, що між нею та біологічним батьком може відновитися спілкування.

Як відомо, мати Дельфін - баронеса Сібілла де Селіс Лонгшампс. Альберт, на той момент іще принц, закрутив із нею роман у 1960-их.

Як згадувала Сібілла, якій зараз 78 років, вона та Альберт познайомилися у Греції, де її батько служив послом, пише VRT News.

Тоді ще принц Альберт, який мав трьох дітей від законної жінки (на фото він із нею), закрутив із заміжньою Сібіллою

"Із самого початку я відчула, що ми не байдужі одне одному. Через кілька місяців мене запросили на обід. Мене посадили поруч із Альбертом. Я одразу зрозуміла, що навмисне", - розказувала аристократка.

"Паола лютувала. Вона раз чи два пхнула його ліктем. Тоді я збагнула, що в нього є почуття до мене", - поділилася вона.

Старший брат принца, король Бодуен, звісно ж, був не в захваті від цього адюльтеру. Він тиснув на батька Сібілли, щоби той поклав край доччиному романові. Але у 1967-му році баронеса несподівано завагітніла.

Сібілла з маленькою Дельфін

"Я вважала, що не можу мати дітей, бо перенесла інфекцію. Ми не вживали запобіжних заходів", - зізналася Сібілла.

Вагітність коханки Альберт, який на той момент мав трьох нащадків від законної дружини, тоді не вважав ніякою катастрофою. Коли народилася Дельфін, він надіслав Сібіллі квіти. Баронеса переїхала від свого чоловіка, і принц регулярно її навідував.

"Це був прекрасний період. Дельфін була дитиною кохання. Альберт не був для неї батьківською фігурою, але був дуже ніжний до неї", - пригадала Сібілла.

Та все змінилося, коли у 1993-му році від серцевої недостатності раптово помер Бодуен. Дітей він не мав, і Альберт, який не думав, що колись стане королем, опинився на троні. Скандалу він більше дозволити собі не міг, тож повністю обірвав зв'язки з позашлюбною донькою.

Альберту ІІ 85 років, Паолі - 82. Вони досі одружені та мають 12 спільних онуків

Чоловік Сібілли, заможний підприємець Жак Боель виростив Дельфін як власну дитину.

У 2013-му вона таки звернулася до суду, вимагаючи встановлення батьківства. Того ж року Альберт зрікся престолу на користь свого з Паолою старшого сина Філіпа. Від тесту ДНК ексмонарх відмовлявся аж до минулого року, поки його не зобов'язав зробити це суд, призначивши чималу суму щомісячного штрафу.

Фото з Instagram, зокрема фотоблогу Боель та королівського палацу Бельгії, з сайту VRT News

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