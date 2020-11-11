Із притулку - на килимочок у Білому домі: чому пес Джо Байдена увійде в історію Америки

Якби для собак десь проводилися тренінги з мотивації та успіху, то коучі неодмінно наводили би як приклад чотирилапій аудиторії кейс Мейджора, вівчарки, що цуценям потрапив до притулку в Делавері.

Два роки тому він знайшов собі люблячу родину, а скоро переїде до Білого дому.

Пес, що належить Джо та Джилл Байденам, стане першим узятим із притулку собакою серед усіх "перших собак США".

Хто хороший хлопчик? Мейджор Байден хороший хлопчик

Як повідомлялося на офіційній Facebook-сторінці організації Delaware Humane Association, Мейджор був одним із шести цуценят.

Іще живучи в оселі свого першого власника, малюки отримали серйозне отруєння, але коштів, щоби вилікувати їх, у тієї людини не було. Так цуценята опинилися в притулку.

Джо показує песикові його "дитяче" фото

Джо та Джилл спочатку стали фостерною сім'єю для Мейджора, тобто взяли на тимчасову перетримку, а потім вирішили лишити його собі назовсім.

"Люди, я офіційно вас усиновив! Вирушаю до школи з підготовки до секретної служби!", - від імені Мейджора підписали фото собаки з Байденом, який на той момент обіймав посаду віцепрезидента США.

Політик узяв кількамісячну вівчарку з притулку в 2018-му році

У Джо та Джилл є ще один собака, Чемп, якого вони завели в 2008-му. "Відслуживши" зі своїм господарем два віцепрезидентські терміни, тепер пес також піде на підвищення та перебереться в Білий дім.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dr. Jill Biden (@drbiden) 8 Сер 2019 р. о 4:22 PDT

Ці двоє у січні почнуть охороняти Білий дім

Чемп - не новачок у великій політиці

Як пише New York Times, за останні понад 100 років Дональд Трамп був (і поки що є) єдиним президеном США, який не має жодної хатньої тварини.

"Я не маю нічого проти них, чесно, але в мене нема часу. Як би я виглядав, вигулюючи собаку на галявині Білого дому?", - так у 2016-му році відповів Трамп на пропозицію завести цуценя.

"Повернімо собак у Білий дім!" - це навіть стало одним із жартівливих гасел передвиборчої кампанії Джо Байдена та Камали Гарріс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joe Biden (@joebiden) 31 Жов 2020 р. о 11:00 PDT

До слова, в Білому дому свого часу вже жив колишній цуцик-безхатько. Донька 36-го американського президента Ліндона Джонсона, Люсі підібрала безпородного песика на автозаправці в Техасі. Його назвали Юкі, "білий" у перекладі з японської.

Як відомо, в Барака та Мішель Обами є двоє собак, яких звати Санні та Бо. Оскільки в дочки експрезидента, Малії алергія, родина обрала спеціальну "гіпоалергенну" породу, лабрадудль.

Нагадаємо, песик із притулку є в французького президента Еммануеля Макрона. І якось він добряче осоромив свого хазяїна перед камерами, подзюривши на камін під час його зустрічі з міністрами.

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