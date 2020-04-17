Історія королівської зграї: палац показав архівні ФОТО Єлизавети ІІ та її собак

Королева Єлизавета ІІ усе своє життя дуже любить коней і в свої 93 не відмовляє собі в задоволенні проїхатися верхи. Собак же, когрі та доргі в неї вже було понад тридцять.

Згадати улюбленців королеви палац вирішив із нагоди Місяця домашніх улюбленців у Британії.

Архівні фото та розповідь запостили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 17 Апр 2020 в 3:33 PDT

"Перші королівські коргі - Дукі та Джейн - приєдналися до королівської родини в 1933-му році, коли король Георг VI подарував їх своїм донькам, принцесі Єлизаветі (нині королеві) та принцесі Маргарет. На своє 18-ліття принцеса Єлизавета отримала власну коргі, яку назвали Сьюзан, і відтоді в неї було понад 30 коргі та доргі", - говориться в дописі.

А на останній зі світлин 6-річна Єлизавета зі своїм поні, яку звали Пеггі.

"Сьогодні вона досі їздить верхи та дуже цікавиться кіньми, яких розводить та тримає для перегонів", - повідомив палац.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 28 Мар 2019 в 6:28 PDT

Нагадаємо, собаки Її Величності позували з нею для офіційного фото на її 90-річчя.

Віллоу, остання з численних нащадків тієї самої Сьюзан, померла в 2018-му. Як пише The Telegraph, собачка дожила майже до 15 років. Нині в Єлизавети лишилося двоє доргі (суміш коргі й такси), яких звати Кенді та Вулкан.

Як розказував принц Гаррі, улюбленці його бабусі, які навіть на нього все життя гавкають, чомусь одразу прийняли Меган Маркл, мабуть, розпізнавши в ній затяту собачницю. Єлизавету ж розчулив бігль Меган, якого звати Гай, і королева навіть дозволила йому їхати на весілля у своєму авті.

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