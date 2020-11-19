"Без фанатизму": Гвоздьова показала, як качає ноги та сідниці після пологів
Четвер, 19 листопада 2020, 11:29
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка у жовтні стала двічі мамою, уже взялася за повернення допологовою фізичної форми. Заразом невгамовна жіночка вирішила залучити до спорту й своїх шанувальників.
Вона записала для них тренування для попи та ніг і поділилася ним у Instagram.
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Нагадаємо, сина Ілона та її чоловік Іван назвали Домініком. У пари також є старша донька Валерія.
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