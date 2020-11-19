"Без фанатизму": Гвоздьова показала, як качає ноги та сідниці після пологів

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка у жовтні стала двічі мамою, уже взялася за повернення допологовою фізичної форми. Заразом невгамовна жіночка вирішила залучити до спорту й своїх шанувальників.

Вона записала для них тренування для попи та ніг і поділилася ним у Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Нагадаємо, сина Ілона та її чоловік Іван назвали Домініком. У пари також є старша донька Валерія.