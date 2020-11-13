"Я живу, я вільна": Гвоздьова через місяць після пологів станцювала в обтислому платтячку. ВІДЕО

Хореографка Ілона Гвоздьова, котра під час вагітності запалювала на паркеті "Танців із зірками", а місяць тому вдруге стала мамою, повернулася до заняття, яке любить понад усе у світі - до танців.

Свій перший "перформенс" після пологів жінка зняла для Instagram, підкресливши фігуру обтислою сукнею.

"Мій перший танець після 🤰🏻. Як же я сумувала за цим кайфом, емоціями, рухом. Звісно, бути мамою - це таке щастя, і кожна жінка, я вважаю, має, перш за все, втілитися як мама, а потім уже кар'єра тощо, але...", - зазначила Ілона.

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"Коли я танцюю - я живу, я вільна, я говорю з усім світом мовою тіла, кожна клітинонька дихає та пронизує до кісток, що аж мурашки по шкірі. Укотре переконуюся, що я обрала вірну путь у житті, вірну професію, від котрої в захваті, я наче наркоманка", - зізналася вона.

На думку Гвоздьової, саме танці - це для неї найкраще відновлення після пологів.

Нагадаємо, багато хто критикував Ілону за рішення брати участь у танцювальному телепроєкті на чималому терміні вагітності. Хореографка ж наполягала, що її здоров'я - її особиста справа.

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