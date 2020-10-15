Гвоздьова показала момент зустрічі новонародженого сина з сестричкою. Мімімі-відео

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка днями стала мамою вдруге, виписалася з пологового із новонародженим малюком Домініком.

Зустрічати братика приїхала й донька Ілони та її чоловіка Івана, 5-річна Валерія.

Зворушливу мить зустрічі діток зняли на відео, і породілля поділилася ним у Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 15 Жов 2020 р. о 12:58 PDT

Нагадаємо, про свою вагітність Ілона оголосила в травні. Делікатний стан не заважав танцівниці вести активний спосіб життя, злітати у закордонну відпустку та навіть вийти на паркет "Танців із зірками".