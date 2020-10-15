Гвоздьова показала момент зустрічі новонародженого сина з сестричкою. Мімімі-відео
Четвер, 15 жовтня 2020, 15:29
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка днями стала мамою вдруге, виписалася з пологового із новонародженим малюком Домініком.
Зустрічати братика приїхала й донька Ілони та її чоловіка Івана, 5-річна Валерія.
Зворушливу мить зустрічі діток зняли на відео, і породілля поділилася ним у Instagram.
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Нагадаємо, про свою вагітність Ілона оголосила в травні. Делікатний стан не заважав танцівниці вести активний спосіб життя, злітати у закордонну відпустку та навіть вийти на паркет "Танців із зірками".
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