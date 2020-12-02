Хворі на COVID-19 Добринін та Квіткова розказали про самопочуття та фінансові випробування

Зіркова пара, Микита Добринін та Даша Квіткова, котрі після хеппіенду шоу "Холостяк" стали подружжям, переживають непрості часи. Нині обоє вони хворіють на COVID-19.

Та й іще до початку хвороби телеведучому довелося прийняти той прикрий факт, що карантин вдарив по його заробітках, і відтак головним годувальником стала блогерка Даша.

Про це Микита розказав "Зірковому шляху".

Даша з Микитою стійко переносять усі випробування фото з instagram

"Мені було дуже важко це визнавати і приймати. Тому що я розумів: Даша не має бути годувальником у родині. Я хотів, щоб вона витрачала гроші, які заробляє, на себе", - пояснив він.

Але Квіткова до тимчасових фанансових проблем поставилася з розумінням.

"Це ж життя. Не буває так, що все завжди суперідеально і гладко", - зізначила молодиця.

Намагаються Даша та Микита не занепадати духом і борючись із хворобою. Полоскання горла пара перетворила на ритуал для двох.

Нагадаємо, Добринін і Квіткова відгуляли красиве весілля у Києві в серпні.