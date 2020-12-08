Кароль подалася у дизайнерки взуття та показала своє перчене творіння

Напередодні новорічних свят співачка Тіна Кароль предстала у новому амплуа – дизайнерки взуття та сумок.

Артистка презентувала свою першу святкову колекцію, створену спільно з українським брендом Kachorovska atelier.

"Робота над колекцією велася рік. Я вникала в усі технологічні нюанси. З особистого досвіду знаю, що таке, коли ноги ниють від незручних каблуків, навіть якщо вони красиві. Ніяка краса не гідна ваших страждань. Тому наша колекція розроблена з дуже зручною колодкою, а пальчики лежать на підошві ідеально рівно", - запевнила Кароль.

"У колекції продумана кожна деталь. Взуття та сумочка зроблені зі спеціального зносостійкого сатину, легкого у догляді… Гумка на ремінці сабо робить його зручним для будь-якого підйому стопи, а сам ремінець вручну викладений камінням", - зазначила Тіна

"Особливий акцент в колекції - мікросумка ручної роботи. Кріплення та кільця для сумки і прикраси на босоніжках розробляв ювелір. В якості прикраси використовували кристал Swarovski особливої ​​прозорості і мерехтіння", - зауважила Тіна.

Взуття від Тіни з перчинкою

Співачка також додала, що на цю колекцію її надихнули українки.

"Нас навчили бути скромніше, ніж потрібно. Наші жінки - фантастичні, час додати їм любові до себе. Головний наш меседж - всередині вас є любов до себе, всередині вас є щастя. Не чекайте ідеального моменту, створіть собі свято зараз", - заявила Кароль.

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Коштують такі босоніжки від Тіни недешево - 5тисяч 200 гривень.

На сайті бренду уже можна купляти вироби від Кароль

фото з сайту kachorovska

Нагадаємо, нещодавно Кароль випустила іменні ювелірні прикраси. Також в артистки є парфуми та помада імені себе.

Фото і відео з Instagram