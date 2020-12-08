Із аліментами, але не на дітей: як розлучаться Меган Фокс та Браян Остін Грін

Американська акторка Меган Фокс у листопаді офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком Браяном Остіном Гріном, оскільки закохалася в іншого.

Схоже, завершиться 10-річний шлюб без воєн та драм. 34-річна Меган навіть погодилася платити Браяну подружні аліменти.

Про це з офіційних судових документів дізналося видання US Magazine.

Браян Остін готовий дати Меган розлучення. Вона ж платитиме йому аліменти фото з instagram гріна

Як зазначив у своїй заяві 47-річний Остін Грін, дружина не проти підтримувати його фінансово після розлучення.

Аліментів на трьох дітей, 8-річного Ноа, 6-річного Боді та 2-річного Джорні жоден із батьків не вимагає. Адже опіка над хлопчиками буде спільною - принаймні, про це просить суд Браян.

Фокс була заміжня за зіркою "Району Беверлі-Хіллз" 10 років та народила йому трьох синів фото з instagram фокс

Як відомо, Фокс уже хотіла розлучитися з чоловіком у 2015-му році. Грін тоді теж попросив суд зобов'язати дружину платити йому аліменти, мовляв, він мало працює через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, нещодавно актриса дорікнула чоловікові за те, що він намагається виставити її в соцмережах "відсутньою матір'ю".

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