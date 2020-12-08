Із аліментами, але не на дітей: як розлучаться Меган Фокс та Браян Остін Грін
Американська акторка Меган Фокс у листопаді офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком Браяном Остіном Гріном, оскільки закохалася в іншого.
Схоже, завершиться 10-річний шлюб без воєн та драм. 34-річна Меган навіть погодилася платити Браяну подружні аліменти.
Про це з офіційних судових документів дізналося видання US Magazine.
Як зазначив у своїй заяві 47-річний Остін Грін, дружина не проти підтримувати його фінансово після розлучення.
Аліментів на трьох дітей, 8-річного Ноа, 6-річного Боді та 2-річного Джорні жоден із батьків не вимагає. Адже опіка над хлопчиками буде спільною - принаймні, про це просить суд Браян.
Як відомо, Фокс уже хотіла розлучитися з чоловіком у 2015-му році. Грін тоді теж попросив суд зобов'язати дружину платити йому аліменти, мовляв, він мало працює через проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, нещодавно актриса дорікнула чоловікові за те, що він намагається виставити її в соцмережах "відсутньою матір'ю".
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