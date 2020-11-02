"Тато року": Меган Фокс звинуватила Браяна Остіна Гріна в спробі виставити її поганою матір'ю

Американська актриса Меган Фокс обурилася через фото з 4-річним сином, яке опублікував у соцмережі її ексчоловік, актор Браян Остін Грін. На думку зірки, у такий спосіб колишній намагається виставити себе "татом року", а її - "відсутньою матір'ю".

Гнівний коментар Фокс, яка пішла від Гріна до молодого репера, лишила в Instagram.

"Навіщо Джорні має бути на цьому фото? Нескладно ж їх (дітей) обрізати. Або вибирати такі фото, де їх нема. Я чудово відсвяткувала Хелловін із ними вчора і, зверни увагу, їх нема в мене в соцмережах", - написала Меган під фото Браяна, пише The Daily Mail.

Меган не сподобалося, що ексчоловік запостив фото з їхнім сином фото з instagram гріна

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"Я знаю, що ти любиш своїх дітей. Але я не розумію, чому ти не можеш перестати використовувати їх заради позерства в Instagram. Тебе настільки п'янить підживлення поширеного уявлення, що я - відсутня мати, а ти - постійний, вічно відданий тато року", - зазначила актриса.

Насправді ж, наголосила Меган, троє дітей проводять рівну кількість часу з ними обома.

"Вітаю тебе з тим, що ти - така неймовірна людина! Нащо тобі потрібен Інтернет для підкріплення того, що ти й так постійно маєш бачити, що діти тебе люблять?", - додала вона.

Браян не став відповідати Меган у коментарях. Натомість він просто видалив фотографію та запостив лише себе, обрізавши Джорні, як вона і хотіла.

Браян Остін замінив світлину на таку

Деяких підписників актора ця ситуація обурила. Вони вважають, що Грін має повне право постити своїх рідних дітей і не питати дозволу в колишньої.

Нагадаємо, раніше й сама Фокс періодично постила фото дітей, хоча їй і "прилітало" від коментаторів за довге волосся в хлопчиків та за те, що старший син, Ноа любить носити сукні. Як відомо, щодо цього Меган та Браян одностайні: дитина може сама вибирати собі одяг до смаку.

Синам експодружжя зараз 8, 6 та 4 роки

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