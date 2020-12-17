Путін заявив, що не бачив відео мастурбації Дзюби, але висловив свою думку

Президент Росії Володимир Путін вважає, що скандал навколо футболіста Артема Дзюби, відео мастурбації якого оприлюднили в мережі, не має впливати на його професійну діяльність.

Про це російський гарант заявив під час пресконференції 17-го грудня.

Журналістка спортивного каналу "Матч ТВ" запитала в Путіна його думки щодо Дзюби, якого позбавили статусу капітану команди та не викликали на збори.

"У цю ситуацію може потрапити будь-хто. Чи повинна така ситуація впливати на професійну діяльність?", - запитала кореспондентка.

Президент у відповідь запитав в журналістки, чи дивилася вона відео Дзюби. Та сказала, що не до кінця.

"Я не дивився. Відповідь на ваше запитання очевидна - не повинна. Дзюба нехай сам розбирається зі своїми зв'язками. Він публічна людина. Майте це на увазі, це урок. Але на професійній діяльності ситуація не повинна відображатися", - заявив президент РФ.

Виходить, Путін не підтримав дій керівництва "Зеніту" стосовно Дзюби скріншот з відео на сайті Путіна

Нагадаємо, була інформація, що Дзюбу начебто шантажували і вимагали 5 мільйонів доларів за те, щоб не оприлюднувати відео його "сольних" секс-розваг.