Сільченко в купальнику повторила за Брежнєвою. ВІДЕО

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:00

Дизайнерка Катя Сільченко, в одязі від якої частенько виходить в люди перша леді Олена Зеленська, показалася в купальнику у примірочній.

Танцюючи перед дзеркалом, Катя звернулася до співачки Віри Брежнєвої, яка не так давно теж показувалася в купальнику у примірочній.

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🎶🎶🎶Сестра, сестра @ververa Я хочу танцы до утра 🎶🎶🎶

Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko) 2 Ноя 2020 в 5:28 PST

 
"Обожнюю, коли в примірочних хороше світло. Відразу бачиш, що займаєшся спортом недарма)", - написала Віра під своїм фото 

Обох дівчат у коментарях засипали компліментами. 

Нагадаємо, минулої осені Катя Сільченко виходила на подіум у Парижі. А Брежнєва приміряла на себе роль моделі у Парижі ще у березні 2019-го. 

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