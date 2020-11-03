Сільченко в купальнику повторила за Брежнєвою. ВІДЕО

Дизайнерка Катя Сільченко, в одязі від якої частенько виходить в люди перша леді Олена Зеленська, показалася в купальнику у примірочній.

Танцюючи перед дзеркалом, Катя звернулася до співачки Віри Брежнєвої, яка не так давно теж показувалася в купальнику у примірочній.

"Обожнюю, коли в примірочних хороше світло. Відразу бачиш, що займаєшся спортом недарма)", - написала Віра під своїм фото

Обох дівчат у коментарях засипали компліментами.

Нагадаємо, минулої осені Катя Сільченко виходила на подіум у Парижі. А Брежнєва приміряла на себе роль моделі у Парижі ще у березні 2019-го.