Сільченко в купальнику повторила за Брежнєвою. ВІДЕО
Вівторок, 3 листопада 2020, 10:00
Дизайнерка Катя Сільченко, в одязі від якої частенько виходить в люди перша леді Олена Зеленська, показалася в купальнику у примірочній.
Танцюючи перед дзеркалом, Катя звернулася до співачки Віри Брежнєвої, яка не так давно теж показувалася в купальнику у примірочній.
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Обох дівчат у коментарях засипали компліментами.
Нагадаємо, минулої осені Катя Сільченко виходила на подіум у Парижі. А Брежнєва приміряла на себе роль моделі у Парижі ще у березні 2019-го.
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